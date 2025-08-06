還有兩檔隱藏版！奇鋐晉升20千金 千金軍團逆勢擴編中
台股6日受總統川普關稅言論干擾，大盤指數回測5日線。千金股族群也難逃利空，在股王信驊（5274）重挫約5%、權王台積電（2330）跌破月線的雙重壓力下，多數個股表現疲軟。
然而，部分千金股仍展現強勁支撐力道。其中，散熱大廠奇鋐（3017）股價衝上1,005元，在台股面臨低壓中，強勢登上「20千金」，表現相當搶眼。
值得注意的是，奇鋐旗下軸承廠富世達也在逆勢中強漲逾4%，股價觸及989元；同時，測試介面廠精測（6510）挾著亮眼7月營運表現，一舉衝上漲停板959元，同步積極向千元大關叩關。
在奇鋐、富世達與精測的強勢表現下，若精測能順利晉升為新千金，台股千金股檔數將達22檔，為市場增添新的想像空間。
美系外資最新報告看好其AI液冷散熱布局，將奇鋐目標價調升至1,150元、富世達至1,060元，評等皆為「優於大盤」。
外資指出，奇鋐受惠AI伺服器液冷設計升級與穩定交付能力，在新一代機架中將持續主導冷板模組供應，分別上調奇鋐2025年、2026年及2027年的獲利預估7%、12%和13%。
富世達方面，則因伺服器機櫃專案出貨加速、滑軌業務拓展，預估2026年營收年增可達60%，毛利率同步提升，成為集團成長新引擎。
另，精測7月合併營收4.1億元，月增0.2％、年增37.8％，攀上今年來高點；前7月合併營收27.78億元，年增63.8％。因應AI半導體產業發展明朗，精測將重啟新建三廠計畫，本周開始進行公開招標。
精測表示，7月業績亮眼主要受惠高效能運算（HPC）晶片、智慧手機晶片測試板訂單暢旺，來自固態硬碟（SSD）控制晶片及車用相關ASIC測試探針卡的季節性需求同步助攻，有望為第3季業績再攀高峰加分。
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