鴻海營收報喜 法說會前股價持續升溫朝今年新高挺進

鴻海（2317）7月合併營收6,138.6億元，月增13.6%，年增7.25%，改寫同期新高，受惠於資通訊產品進入旺季，將進一步挹注第3季營運表現，推升股價的表現，6日一度拉升至188.5元，為今年1月8日以來的高價，朝今年新高價挺進。

鴻海7月合併營收表現主要受惠人工智慧（AI）相關產品動能持續，及電腦終端產品與消費智能產品需求同步暢旺，累計今年前7月合併營收4.53兆元，年增17.62%，創同期新高。

資通訊（ICT）產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，預期鴻海第3季營運將優於第2季，但仍要密切關注全球政經局勢及匯率變化的影響；鴻海法說會預8月14日召開，將公布第2季財報，且將釋出下半年展望，市場關注人工智慧（AI）伺服器展望、新款iPhone 17拉貨動能、及電動車出貨進度。

鴻海6日以185.5元開出，早盤一度小翻黑至184元，隨後再往上拉升至188.5元，朝今年高點192元挺進，盤中漲幅逾1%。

大立光（3008）7月營收54.13億元，月增31%、年減0.1%，為今年以來新高，大立光表示，7月營收成長主要受惠客戶新機拉貨動能。大立光表示，8月拉貨動能比7月好；累計今年前7月營收316.65億元，年增14%；早盤以2,420元平盤開出後一度拉升至2,445元，可惜盤中翻黑。