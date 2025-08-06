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奇鋐股價狂飆 晉升千金股俱樂部

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱大廠奇鋐（3017）6日早盤股價衝上千元大關，最高一度來到1,005元，晉升台股千金股之一，成為盤面焦點。

奇鋐今年6月營收106.06億元，月增7.3%、年增76.4%，單月營收不僅首度突破百億元大關，同時也寫下掛牌以來歷史新高，業績表現亮眼；累計第2季營收295.94億元，季增26.8%、年增79.5%，創史上最強第2季。

據悉，奇鋐第2季出貨以GB200、H200為主，供應品項為水冷板。奇鋐為因應客戶需求，目前也積極展開海外擴產計畫，旗下越南廠目前已投資超過110億元，第一期與第二期已開始投產，第三期已於2024年第4季開工，預計今年至明年將陸續完工。

奇鋐指出，AI已是產業趨勢，未來AI將無所不在，因此資料中心、伺服器的需求只會越來越強烈，而運算速度也只會越來越快，因此散熱的商機將持續擴大，這也是公司為何積極擴產的原因。

法人分析，儘管第2季新台幣匯率暴升，但奇鋐營收依然寫下新高，凸顯出該公司出貨力道強勁，且訂單能見度高，因此成長動能可以壓過新台幣升值帶來的影響。

奇鋐 營收

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