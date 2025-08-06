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定穎投控強鎖漲停！轉型高階 PCB 供應鏈、積極打入 AI 布局

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

定穎投控（3715）於6日跳空開高，盤中股價強鎖漲停板、更爆量超過5.1萬張。目前正積極轉型為高階PCB供應商，法人認為正步入營運成長爆發初期，後市可期。

法人分析，定穎投控成功切入AI GPUSwitch及ASIC應用領域，相關產線已陸續通過認證，預計2026年GPU主板、Switch主板與ASIC主板將全面量產，產品組合有望大幅優化，AI相關營收比重可望提升至20%，營運展望高度樂觀。

海外布局方面，泰國廠定位為高階產品主要生產據點，現已全數開出產能，高階汽車板順利量產，稼動率約50%，隨認證陸續完成，產能利用率可望持續提升。儲存裝置方面，受惠於DDR5需求暢旺，營收動能延續。

展望後市，隨泰國廠產量擴大、學習曲線攀升及高階新品於下半年陸續量產，預估下半年毛利率可望明顯改善。第4季美系第二大GPU廠主板將小量出貨，2026年起美系第一大GPU、ASIC及Switch交換器主板將逐季放量，配合泰國廠可支援32層HDI及50層HLC製程，涵蓋GPU、ASIC、伺服器、Switch、衛星及汽車等高階應用，營運成長動能強勁可期。

GPU Switch 泰國

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