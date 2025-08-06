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遭爆機密洩露、川普拋出3000億美元說法 台積電股價走弱

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）6日早盤股價震盪走弱，早盤最低來到1,125元，下跌25元，跌幅達2.17%。

台積電5日驚爆2奈米機密技術外洩案，目前已有多名參與先進製程研發的工程師遭檢調調查。據了解，部分工程師在職期間翻拍、傳輸製程圖像與資料，之後帶機密資料跳槽至日商東京威力科創（TEL）與日本半導體國家隊Rapidus，作為設備調整開發參考。由於2奈米製程已被列為國家核心關鍵技術，整起案件已升高至國安層級處理。

美國前總統川普於當地時間5日接受CNBC專訪時宣稱，台積電將對美國加碼投資至3000億美元，打造全球最大晶片廠，引發市場對公司資本支出與美中供應鏈風險的疑慮。

對此，台積電回應，目前對美國的投資計畫仍維持先前公布的1,650億美元，並未證實川普所言的額外加碼。

市場分析認為，短期內政治言論與機密洩漏風波可能影響投資人信心，導致股價出現震盪。不過中長期仍須觀察美台最終的關稅政策，以及相關司法調查進展對企業營運造成的實質影響。

美國 台積電

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