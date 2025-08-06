川普說要加碼投資+驚傳2奈米洩密 台積電失守月線

美國總統川普宣稱台積電（2330）對美投資金額將提高至3,000億美元，預計在年底前量產2奈米驚爆內鬼洩密案，周二台積電ADR收跌2.73%，6日台積電以1,130元開低後一度下滑至1,125元，下跌25元，跌幅2.17%，月線宣告失守，影響大指數約199點。

美國總統川普預告晶片與藥品關稅將在未來一周出爐，同時宣稱台積電對美投資金額從先前承諾的1,650億美元大幅提高至3,000億美元，美股周二齊收黑，台積電ADR下跌2.73%，以232.47美元收盤。

台積電預計年底前量產2奈米，量產前卻驚爆內鬼洩密案，有員工外洩台積電獨步全球的2奈米關鍵技術，有消息傳出，這些相關機密陸續洩漏給日本半導體國家隊Rapidus，作為開發時設備調整的參考資料，不過這部分未獲證實。

台積電回應表示，近期在常規的監控情況下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密洩漏情況。由於台積公司建立全面及完備的監控機制，得以及早發現，已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並已採取相關法律行動，由於此案已進入司法程序，台積公司不便就細節多做說明。

台股早盤開低，台積電以1,130元開出，下跌20元，一度下滑至1,125元，下跌25元，失守月線，盤中影響大盤指數約199點。