快訊

柯文哲撤告！鍾小平指控收賄3、4億挨告 開庭40分鐘結束…雙方和解了

從時尚代名詞淪「借廁所」首選 美國星巴克還能翻身？

黛咪摩爾驚爆「不爽阿湯哥拿奧斯卡」發聲：失智前夫布魯斯威利才該拿

川普說要加碼投資+驚傳2奈米洩密 台積電失守月線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國總統川普宣稱台積電（2330）對美投資金額將提高至3,000億美元，預計在年底前量產2奈米驚爆內鬼洩密案，周二台積電ADR收跌2.73%，6日台積電以1,130元開低後一度下滑至1,125元，下跌25元，跌幅2.17%，月線宣告失守，影響大指數約199點。

美國總統川普預告晶片與藥品關稅將在未來一周出爐，同時宣稱台積電對美投資金額從先前承諾的1,650億美元大幅提高至3,000億美元，美股周二齊收黑，台積電ADR下跌2.73%，以232.47美元收盤。

台積電預計年底前量產2奈米，量產前卻驚爆內鬼洩密案，有員工外洩台積電獨步全球的2奈米關鍵技術，有消息傳出，這些相關機密陸續洩漏給日本半導體國家隊Rapidus，作為開發時設備調整的參考資料，不過這部分未獲證實。

台積電回應表示，近期在常規的監控情況下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密洩漏情況。由於台積公司建立全面及完備的監控機制，得以及早發現，已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並已採取相關法律行動，由於此案已進入司法程序，台積公司不便就細節多做說明。

台股早盤開低，台積電以1,130元開出，下跌20元，一度下滑至1,125元，下跌25元，失守月線，盤中影響大盤指數約199點。

奈米 台積電

延伸閱讀

拿錢來不然就高關稅！網譏「搶劫的藝術」：川普拿全球當提款機

川普成立2028奧運工作小組 籌委會主席相邀傳遞聖火

川普稱台積電將赴美投資3000億美元 設全球最大晶圓廠

川普現身白宮屋頂 開玩笑稱要裝核導彈

相關新聞

遭爆機密洩露、川普拋出3000億美元說法 台積電股價走弱

晶圓代工龍頭台積電（2330）6日早盤股價震盪走弱，早盤最低來到1,125元，下跌25元，跌幅達2.17%。

川普說要加碼投資+驚傳2奈米洩密 台積電失守月線

美國總統川普宣稱台積電（2330）對美投資金額將提高至3,000億美元，預計在年底前量產2奈米驚爆內鬼洩密案，周二台積電...

凌航掛牌上市首日 強攻 AI 終端記憶體商機

記憶體模組廠凌航（3135）6日正式掛牌上市，以每股承銷價28元登場，加入AI終端應用浪潮。凌航長期專注於高效能記憶體與...

CCL雙雄7月營收創高

銅箔基板（CCL）廠7月營收報喜，台光電（2383）、台燿昨（5）日公布7月營收皆創新高，同步受惠AI伺服器所需高階材料...

華邦黯淡 連四季虧損

記憶體廠華邦（2344）昨（5）日第2季財報，單季虧損擴大至13.1億元，每股淨損0.29元，連續四季虧損，毛利率更降至...

國碩跨足AI散熱 報捷

太陽能廠國碩（2406）積極轉型，跨足當紅的AI散熱領域傳捷報。國碩董事長陳繼明昨（5）日透露，已與工研院合作，開發出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。