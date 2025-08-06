凌航掛牌上市首日 強攻 AI 終端記憶體商機

記憶體模組廠凌航（3135）6日正式掛牌上市，以每股承銷價28元登場，加入AI終端應用浪潮。凌航長期專注於高效能記憶體與儲存解決方案，近年積極切入AI筆電（AI NB）、工控電腦（IPC）與伺服器市場，並已獲國際大廠採用，成為新一波AI應用趨勢下的潛力新兵。

隨著AI技術快速普及、帶動雲端與終端裝置升級，凌航推出多款支援高速、高頻寬與高容量的新世代記憶體模組與企業級SSD產品，並同步拓展多元應用領域，包括智慧醫療、穿戴裝置、智慧監控、數位看板與車用電子等，布局策略明確。

公司也積極搶攻政府標案與新興市場，已成功取得印度政府電子白板與筆電專案，並透過ODM與SI合作擴大全球布局，現已獲得多家國際雲端服務業者（CSP）與PC品牌大廠認證。

法人指出，生成式AI應用快速延伸至各類終端裝置，記憶體規格加速升級，凌航在AI NB與伺服器市場具備產品與技術優勢，將成為記憶體產業成長的受惠者之一。隨著AI裝置對DDR5與Gen5 SSD需求擴大，有望帶動公司產品進一步放量，營運表現值得關注。