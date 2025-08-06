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長榮航太 押注逾180天

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

長榮航太（2645）不僅航太業務持續成長，營運也幾乎不受對等關稅、232調查等外來變數干擾，大型法人機構持續看好業績後市，權證券商建議，可利用價內外合理、券商造市積極等條件的認購權證，參與個股走勢。

大型法人機構表示，預估長榮航太維修業務在今、明年營收將分別年增17%、13%，主因在於全球機隊年齡維持高檔；估今、明年波音與空巴飛機交付量將年增23%、26%至1,367架、1,722架，推升整體機隊保有量持續提升；長榮航太透過增加人力與漲價方式，因應維修棚廠產能不足，後續2028年桃園機場維修棚廠產能將較2025年成長達78%，支撐未來成長。

且未來將受惠GE整體引擎保有量估將以年複合成長率（CAGR）5%持續成長到2030年；GE規劃於2030年前將MRO能量擴大40%；同時加大第三方合作，GE 2024年僅10% Leap維修業務為第三方合作夥伴處理，將提升至2025、2030年的15%、30%。

製造業務方面，長榮航太在GE引擎交付量估以CAGR以高個位數持續年增至2030年。此外，打入空巴供應鏈，並於2027年觀音廠擴產建置完成，將生產空巴機體零組件；國防部第二波軍用商規無人機標案總預算估達725億元中，推動未來營運持續成長，分析師預估今年每股純益（EPS）將成長至5.5元、明年進一步成長至7.9元。

看好長榮航太後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期180天以上的認購權證介入。

航太 長榮航

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