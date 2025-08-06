台光電、中磊 四檔有戲

美國公布台灣對等關稅的稅率後，關稅效應逐漸淡化，市場回歸基本面，包括台光電（2383）、中磊（5388）等第3季展望佳的個股，重獲資金青睞，相關權證也受關注。

法人預估，台光電第3季營收將季增雙位數，毛利率也維持高水平，其中手持裝置、基建網通營收可望都呈現季增。同時受惠GPU與ASIC AI伺服器都朝高速多層趨勢邁進，2026年產能有望進一步提升。

近來法人紛紛上修大型雲端服務供應商（CSP）PCB的出貨量預估，因此預估台光電第3季展望將優於預期。

尤其第3季為電子業的傳統旺季，雖然整體經濟展望保守、232條款的不確定性、匯率等因素影響，法人分析，惟資料中心需求暢旺，推估台光電高階CCL營收占比約70%，來自Blackwell系列、ASIC、交換器、低軌衛星等高階應用，公司產能維持滿載，產品組合將有望進一步優化。

電信網通設備專業製造廠中磊第2季財報優於預期，法人指出，第3季起將有寬頻網路升級需求，IoT產品線也將於7月開始大量出貨附帶AI邊緣運算功能的產品，企業端則有Wi-Fi 7升級需求。

另外，印度上半年需求相對疲弱，下半年起將開始出貨PON、FWA及STB產品。由於中磊投入局端產品研發多年，預期分散式局端產品將於明年逐步發酵，初期營收占比可望達到10%，將帶來營收成長動能以及推升毛利率表現。

權證發行商表示，投資人若看好台光電及中磊的後續表現，可以挑選價內外20%以內，長天期的權證，透過權證以小金搏大利。