台達電、日月光 認購火

今日主題 台股仍處在23,000點以上，多頭持續往前邁進，近期台灣對等關稅稅率20%暫時定案，後續仍有232調查影響的晶片稅待確定，雖然變數影響大，但法人出具報告仍看好標的，仍是基本面具底氣，足以吸引資金布局，相關權證可留意布局時機。

台股近來不畏關稅問題及232調查未明影響，一路震盪盤堅，昨（5）日開高收高，終場大漲281點、收23,660點，再攀波段高峰。盤面上，包括台達電（2308）、日月光投控（3711）等「法人按讚股」較不畏關稅變數影響，躍居市場交投亮點。

電源供應器大廠台達電，受惠電源架構將在未來幾年出現升級，大幅帶動內涵價值提升，成為AI伺服器迭代下的主要受惠者。特別是電源櫃的出現，更可提升系統能源效率4~5個百分點至92%以上，成為未來伺服器升規的焦點。

其中，台達電的HVDC電源櫃設計，每櫃可支援0.8-1.0MW的IT機櫃耗電量，有望自2026年起獲得採用。

而輝達（ NVIDIA）則已宣布將自2027年開始導入800V HVDC架構，使得HVDC成為電供產業的耀眼新星。

日月光投控雖受匯率因素影響，今年第2季營運表現未如預期，不過由於AI需求樂觀火熱，今、明兩年成長動能主要來自先進封測業務，法人預期第4季將開始提供AI客戶後段封測，而全年測試業務的成長性將是封裝的二倍。

展望2026年，法人指出，隨市場需求不斷擴大，日月光投控也將加大資本支出，成為帶動營運成長的關鍵。外資包括摩根士丹利、高盛、大和資本等均給予正向的「優於大盤」或「買進」評級。

權證發行商建議，看好台達電、日月光投控等後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。

挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過三個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。