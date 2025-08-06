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智邦 選逾四個月

經濟日報／ 記者何佩儒整理

智邦（2345）公布7月營收229.9 億元，法人看好智邦受惠AI加速模組需求暢旺，第3季營運看法正向，帶動相關權證也受矚目。

AI需求持續成長，智邦在6月營收衝高後，7月持續站穩200億元以上，創單月次高。法人分析，智邦超大規模資料中心客戶帶動的通訊設備需求強勁，尤其是800G網路交換器的動能持續擴大，預期下半年將有更多客戶加入，加上400G產品需求仍然穩健，推升整體營收動能。

另一方面，大型雲端服務供應商（CSP） 所需的800G交換器逐步放量，部分客戶甚至有意升級到1.6T，出貨動能可望延續至明年。

權證發行商表示，看好智邦股價表現的投資人可挑選價外20%至價內10%，有效天期的120天以上的權證介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

智邦 權證 營收

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