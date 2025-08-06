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光寶科期 電力強

經濟日報／ 記者周克威整理
光寶科。記者吳康瑋／攝影
光寶科。記者吳康瑋／攝影

光寶科（2301）入列輝達把AI伺服器晶片輸出電壓從目前的54V大幅拉高至800V名單，昨（5）日股價開高走高，衝上漲停價133.5元。光寶科大咬輝達電力大革命商機，第3季營收仍可望維持年季雙增，投資人不妨可以留意光寶科期（FQF）做相關操作。

輝達官網揭示，AI工作負載大幅飆升，導致資料中心電力需求不斷增加，傳統的54V機櫃內配電系統，已無法支援現代AI工廠即將到來的兆瓦（MW）級機架，輝達正引領資料中心電力基礎設施朝向800 HVDC轉型，以在2027年開始支援1MW以上的IT機架。光寶科第2季每股獲利（EPS）1.39元，上半年為2.89元，年增20%。光寶科積極提升高價值事業比重、優化全球營運效率、結合供應鏈緊密協作所帶來的綜效，第2季營業毛利89.4億元，年增21%，營業利益37.3億元，年增14%。

展望第3季，預計核心事業將展現穩健年成長動能，三大領域推進動能包括高規格AI電能管理系統，含電源、儲能及整合式機櫃出貨持續成長；受惠於新能源與工控市場回溫，高階光耦需求回升；Mini LED應用於新一代電競PC與手機亦持續成長；遊戲機與電競電源出貨穩定，低軌衛星電源需求尤為強勁，成為成長重要推力。（群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

輝達 光寶科

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