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順德財報／上半年EPS 0.39元 下半年AI相關散熱產品放量

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

功率導線架大廠順德工業（2351）5日公布上半年合併財報，合併毛利率12.5%，較去年同期17.76%減少5.26個百分點，受第2季新台幣匯率急升產生匯損影響，稅後純益0.7億元、年減81.7%，每股稅後純益0.39元。

順德第2季合併營收25.94億元、年減6%，匯損1.8億元，致稅後虧損0.37億元，每股稅後虧損0.23元，初估單季因匯損影響每股稅後純益約1元。

順德董事會今天同時通過，興建彰化廠A棟廠房案，預計投資金額約14億元，配合集團全力朝「電源管理全方位解決方案提供者」轉型，彰化廠拆除後將興建地上六層廠房，投入生產散熱等產品。

順德指出，過去順德功率導線架以車用市場為主力，隨著AI伺服器應用快速發展，散熱問題受到重視，業界也將目光瞄準車用的800V（伏特）高壓直流電導線架（HVDC），並移轉到AI伺服器上使用，可以減少能耗及體積，讓散熱成本大幅降低40%。

近期，國際IDM大廠包括日本RENESAS、ROHM、英飛凌及意法半導體等，都陸續宣布投入伺服器電源管理相關產品開發，帶動AI散熱相關產品的需求。

順德表示，伺服器只要功率越大，導線架就用的越多。順德針對AI伺服器已開發完成穩壓器及頂部散熱專用導線架等相關產品，散熱專用導線架產品已陸續出貨。目前AI伺服器專用高階導線架，占整體營收比重約1%，預計到今年底可達5%。

至於穩壓器部分，順德也接獲歐系客戶因應GPU高速運算降溫所需穩壓器訂單，6月起開始出貨；初期每月出貨約100萬顆，並逐月放量，年底可望達到400萬顆，明年每月出貨上看1,000萬顆以上。

據了解，順德穩壓器新品主要透過大客戶英飛凌，間接切入超微（AMD）供應鏈，搭上這波伺服器浪潮。輝達（NVIDIA）推出的GB200機櫃，初估就要用到2,600顆穩壓器，市場商機可期。

至於機器人部分，順德主要鎖定機器人控制器所需的感測器（Sensor）導線架，客戶包括英飛凌及Allergo等大廠，今年出貨可望有倍數成長。

目前順德手上仍有逾百款新案在進行中，並以車用、工業及AI為主。其中新開發的高速運算（HPC）相關產品，包含穩壓器、伺服器電源供應器（PSU）等十款相關產品線，營收貢獻將逐季增溫。

法人估，隨著順德切入AI伺服器供應鏈，並跨足機器人領域，相關產品下半年放量，今年營收可望優於去年。

AI 營收 伺服器

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