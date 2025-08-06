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油金期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理
原油生產示意圖。 圖／AI生成
原油生產示意圖。 圖／AI生成

石油輸出國組織與其盟友（OPEC+）最新決議，將於9月額外每日增產54.7萬桶。此外，美國總統川普近日表示，針對購買俄羅斯原油國家將課徵100%二級關稅，此前，川普已對印度課徵25%關稅，各項多空因素，使得油價近期日線連三黑。

據美國政府公布數據顯示，5月汽油需求創自2020年疫情以來單月新低，由於5月正值美國夏季駕車旺季，該數據令市場感到失望，但市場也將原因令究於電動車的普及率逐步攀升，汽油需求放緩為趨勢。美國5月原油產量創歷史新高，亦為壓縮價格的另一利空因素。

另一方面，受惠市場對聯準會9月降息預期增溫，美元走弱，利於金價，國際金價4日連續第三個交易日上漲。由於金價這波走揚主因為美國經濟成長動能減弱，關稅後恐導致通膨壓力，以及進入降息循環將致使美元疲軟等因素，市場仍看好金價仍有一波多頭可期。

川普宣布撤換勞工統計局局長，並稱將任命新任聯準會理事與統計局長，市場認為，川普可能藉此擴大對利率政策的影響力，推動聯準會加速降息。由於關稅逐漸明朗，國際情勢回歸基本面，台灣期交所有提供原油、黃金期貨，投資人可參考其金融工具進行部位避險，或是短線操作。（永豐期貨提供）

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川普 金價 美國經濟

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