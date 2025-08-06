CCL 雙雄7月營收創高

銅箔基板（CCL）廠7月營收報喜，台光電（2383）、台燿昨（5）日公布7月營收皆創新高，同步受惠AI伺服器所需高階材料成長。

台光電7月營收83.72億元，再創新高，月增4.2%，年增44.8%，公司說明，主要是受惠AI伺服器成長力道。台光電累計前七月營收525.6億元，較去年同期增加53.9%，同創新高。

台燿昨日公布7月合併營收26.67億元，月增12.4%，年增65.2%，創歷史新高。法人預估主要受惠AI伺服器成長力道。台燿累計前七月營收159.01億元，較去年同期增加29.5%。

法人看好，AI競賽帶動CCL升級商機，相關主要台廠台光電、聯茂、台燿、騰輝可望受惠。

法人分析，大型資料中心不斷提升算力和網絡傳輸速度成為趨勢，除AI伺服器將從GB200升級GB300到VR200，交換器也會從400Gb、800Gb一路升等到1.6Tb，CCL將跟著從M7、M8到M9提高等級，可望持續帶來新商機。

展望未來，台光電日前指出，對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度。從AI應用、雲端服務、邊緣運算、低軌衛星，預期都將維持成長動能，全年營運前景可期。

台燿也正面看待營運，法人看好其受惠800G switch需求高階CCL市占拉升。

聯茂先前提及，AI伺服器規格提升，不僅輝達Blackwell系列GPU持續帶動高階電子材料升級加速，多家雲端服務供應商（CSP）AI ASIC加速卡設計升規也擴大市場對高階CCL需求，聯茂的M6、M7、M8等級高速材料持續放量於多家AI GPU／ASIC加速卡終端客戶。