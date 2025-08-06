大摩唱旺 AI 鏈五強

摩根士丹利（大摩）證券在最新的「AI供應鏈」產業報告中指出，在相關CSP大廠相繼公布財報後，假設雲端業者資本支出比重上升，2026年相關AI伺服器資本支出可能年增高達70%，強化了AI需求將維持強勁的看法。

台廠中，大摩點名按讚台積電（2330）、聯發科、世芯-KY、信驊、京元電等五檔個股，均給予「優於大盤」評級。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻在最新釋出的「AI供應鏈」產業報告中指出，在相關CSP大廠相繼公布財報後，統計全球前11大超大型雲端業者（Hyperscalers）今年資本支出預估已上修至4,450億美元，年增率達56%。

預期2026年雲端資本支出將年增31%達5,820億美元，續創歷史新高，遠高於市場共識的16%。儘管資本支出成長出現減速，不過預期後續對2026年預估值仍有上調機會。

詹家鴻假設，這將使2026年AI伺服器資本支出可能年增高達七成，強化AI需求仍將維持強勁、與美國及大中華半導體產業「具吸引力」的看法，並化解近來市場對AI前景可能出現陰霾的疑慮。

此外，在中國大陸AI晶片供應方面，美國解除對中國大陸部分AI晶片的限制後，根據大摩對供應鏈訪查，輝達已向台積電增下新單生產H20晶圓，這將在原有100萬顆H20晶片基礎上再新增20萬顆。

超微也在美國放寬AI晶片管制後，重啟對中國大陸銷售MI308晶片，台積電將增加生產5-10萬顆，以因應中國市場所需。

中國在地業者也努力提升本土GPU供應能力，在在均顯示市場對AI需求仍在不斷升溫中。

儘管AI需求持續強勁，但詹家鴻說，根據最新調查結果，估計台積電至2026年底的CoWoS月產能仍維持在9.3萬片未變，主因2026年CoWoS總產能仍可支持雲端AI半導體產業再成長約四至五成，這可能會對部分設備股產生負面影響。