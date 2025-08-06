快訊

亞洲盃男籃／陳盈駿太扛！轟34分率中華隊再勝菲律賓

太平洋高壓來了！全台晴熱午後雷雨 明起酷暑飆38度以上高溫

大摩唱旺 AI 鏈五強

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

摩根士丹利（大摩）證券在最新的「AI供應鏈」產業報告中指出，在相關CSP大廠相繼公布財報後，假設雲端業者資本支出比重上升，2026年相關AI伺服器資本支出可能年增高達70%，強化了AI需求將維持強勁的看法。  

台廠中，大摩點名按讚台積電（2330）、聯發科、世芯-KY、信驊、京元電等五檔個股，均給予「優於大盤」評級。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻在最新釋出的「AI供應鏈」產業報告中指出，在相關CSP大廠相繼公布財報後，統計全球前11大超大型雲端業者（Hyperscalers）今年資本支出預估已上修至4,450億美元，年增率達56%。

預期2026年雲端資本支出將年增31%達5,820億美元，續創歷史新高，遠高於市場共識的16%。儘管資本支出成長出現減速，不過預期後續對2026年預估值仍有上調機會。

詹家鴻假設，這將使2026年AI伺服器資本支出可能年增高達七成，強化AI需求仍將維持強勁、與美國及大中華半導體產業「具吸引力」的看法，並化解近來市場對AI前景可能出現陰霾的疑慮。

此外，在中國大陸AI晶片供應方面，美國解除對中國大陸部分AI晶片的限制後，根據大摩對供應鏈訪查，輝達已向台積電增下新單生產H20晶圓，這將在原有100萬顆H20晶片基礎上再新增20萬顆。

超微也在美國放寬AI晶片管制後，重啟對中國大陸銷售MI308晶片，台積電將增加生產5-10萬顆，以因應中國市場所需。

中國在地業者也努力提升本土GPU供應能力，在在均顯示市場對AI需求仍在不斷升溫中。

儘管AI需求持續強勁，但詹家鴻說，根據最新調查結果，估計台積電至2026年底的CoWoS月產能仍維持在9.3萬片未變，主因2026年CoWoS總產能仍可支持雲端AI半導體產業再成長約四至五成，這可能會對部分設備股產生負面影響。

AI 台積電

延伸閱讀

美國放寬AI晶片管制後 這二家科技巨擘擴大台積電投單量

搶攻CoWoS散熱材料 勤凱散熱膏送封測大廠認證

川湖獲大摩調高目標價32.6% 股價受激勵創新高

中查Nvidia H20「後門」 分析：藉此拚AI晶片自主

相關新聞

就市論勢／製鞋、紡織族群 迎轉機

加權指數昨（5）日上漲281點，以23,660點作收，成交量約3,800億元。台股氣勢如虹，接近今年高點，成交量適度放量，顯示市場有機會往新高衝刺。對美關稅不確定性因素終於落幕，市場似乎以利空出盡解讀。

大摩唱旺 AI 鏈五強

摩根士丹利（大摩）證券在最新的「AI供應鏈」產業報告中指出，在相關CSP大廠相繼公布財報後，假設雲端業者資本支出比重上升...

CCL 雙雄7月營收創高

銅箔基板（CCL）廠7月營收報喜，台光電（2383）、台燿昨（5）日公布7月營收皆創新高，同步受惠AI伺服器所需高階材料...

00878謹慎配息 可長抱

美國白宮1日宣布對台灣課徵20%關稅，引發台股與匯市同步下挫，賴清德總統隨後出面緩頰，強調為「暫時性關稅」，雙方仍有談判...

宏碁資訊2025年上半年 EPS 7.71元

宏碁集團旗下宏碁資訊（6811）受惠於企業客戶雲端服務需求持續，帶動AI落地應用、資安強化專案需求成長，激勵今年上半年營...

華邦黯淡 連四季虧損

記憶體廠華邦（2344）昨（5）日第2季財報，單季虧損擴大至13.1億元，每股淨損0.29元，連續四季虧損，毛利率更降至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。