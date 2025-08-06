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巨生醫兩產品 有好消息

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

巨生醫（6827）雙技術平台將進入收穫期，該公司昨（5）日宣布MRI顯影劑MPB-1523將於今年底提出第三期臨床試驗申請，目標2028年拚上市；另一抗癌新劑型新藥MPB-1734也在完成製程放大後，將接續執行生物相等性試驗，也要在2028年提出藥證申請。

巨生醫總經理許源宏表示，公司已建立涵蓋505(b)(1)、與505(b)(2)的雙技術平台，透過聚焦影像診斷與抗癌治療新劑型，提供全球醫療未滿足的需求。經過十年研發與臨床驗證，今年將是公司邁入收穫期的關鍵轉捩點。

許源宏表示，MPB-1523為全球僅有的兩款肝特異性顯影劑之一，採用獨特的聚乙二醇化氧化鐵奈米粒子技術，透過肝臟庫普弗細胞（Kupffer cell）攝取差異，有效分辨肝臟惡性腫瘤，臨床二期試驗顯影對比度明顯優於市售的Primovist。

他表示，MPB-1523不僅適用於腎功能不佳的病患與原發性肝細胞癌（HCC）診斷，亦拓展至轉移性肝癌、門靜脈侵犯顯影、癌前病變監測等應用場景，顯示強大臨床價值。

MPB-1734以抗癌藥去癌達開發505(b)(2)新劑型新藥的Tween-80 free新劑型，適用於攝護腺癌與頭頸癌。

平台 肝臟 抗癌藥

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