可成加碼太醫 持股逾三成
醫材廠太醫（4126）昨（5）日公告，接獲主要股東可成科技通知，指出其透過旗下多家子公司持續加碼太醫持股，最新合計持股比例達33.35%，正式突破三分之一門檻。可成原本就是太醫大股東，持續加碼突顯其深化布局醫療產業的長線決心。
根據公告，可成集團透過旗下六家子公司—可耀、益盛、益德、益發、益釧及可仁醫學科技等，於7月7日完成增持，並於昨日發函通知太醫。公告指出，可成相關子公司營業項目包含一般投資業與醫療器材製造及買賣，與太醫的業務發展方向高度契合。
太醫今年6月甫完成董事改選，三席一般董事與四席獨立董事均延續上屆名單。
其中三席一般董事中，可成透過旗下益德與益盛兩家公司持續穩固二席，分別由洪仲凱與江孟洸出任董事，前者為可成董事長洪水樹之子，後者則為太醫現任總經理，同時也是董事長鍾安婷的配偶，江孟洸持續代表益盛出任董事。
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