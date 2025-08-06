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矽谷能源15日登創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，矽谷能源（7678）將於15日登錄創櫃板。矽谷能源深耕鋰離子電池領域多年，致力於提供客製化、國產化及彈性化電池模組及儲能系統解決方案。

矽谷能源產業類別為綠能環保，主要從事開發智能化BMS（電池管理系統）保護板，具有超低功耗、預警偵測、主被動平衡控制及智能運算等多項功能，銷售遍及台灣、日本及歐美地區的E-Bike及E-Scooter用戶。另該公司以業界少見的浸漠式冷卻技術為核心，開發具有高效節能、預防火燃、延長使用期限及降低維運成本等優點的產品，為客戶提供安全性及效率性兼顧的智能化儲能系統解決方案。

矽谷能源為基隆市唯一取得台電調頻輔助服務系統（AFC）建置案許可業者，配合台電電網政策，扮演大武崙工業區電力穩定關鍵角色。該公司目前積極投入表後用電大戶儲能應用，推出工商儲能一體機及AI伺服器儲能解決方案協助企業用戶節省費用，且有台北地區智慧公宅儲能建置實績。近期與多家無人機業者合作，未來除了E-Bike及儲能業務外，無人機開發運用將成為公司未來成長動能。

矽谷 無人機 電池模組

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