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凌航今上市 聚焦記憶體

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

集中市場再添新兵，臺灣證券交易所公告凌航（3135）自今（6）日開始上市買賣。凌航為初次上市掛牌，也是2025年的第11家掛牌本國上市公司；普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

凌航主要產品為記憶體、快閃記憶體等商品開發及買賣業務，2024年稅前淨利1.75億元、2025年第1季0.44億元；每股稅後盈餘部分，2024年2.37元、2025年第1季0.54元。2025年第1季，內銷占比40.07%、外銷59.93%。

證交所昨日也召開第854次的「有價證券上市審議委員會」，審議皇家可口初次申請股票上市案，審議結果為「通過」，惟本案尚須提報證交所董事會核議。

皇家可口的輔導上市承銷商為凱基證券，主要業務為冰品及急凍熟麵的研發、生產及銷售，董事長為周明芬，目前公司實收資本額為7億元，產品以內銷96.23%為主、外銷3.77%。2024年稅前淨利4.43億元、2025年第1季1.99億元；每股稅後盈餘部分，2024年5.34元、2025年第1季2.66元。

董事長 快閃記憶體

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