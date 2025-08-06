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PCB 鏈營運 四家上秀

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣證券交易所與永豐金證券將於18日至19日舉辦「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，將有臻鼎-KY（4958）、定穎投控、景碩及易華電等四家公司分享近期財務業務情形、產業最新動態與發展，展現競爭優勢。

全球AI產業快速發展，AI晶片需求持續增溫，帶動我國印刷電路板產業自2024年起持續復甦。證交所這次以「印刷電路板（PCB）產業鏈」為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與投資人近距離分享近期公司財務業務情形及未來發展，希望讓投資人能更瞭解目前產業應用及趨勢。

此次發表會除有四家公司主管分享最近營運表現外，另邀請工研院以「2025年台灣PCB產業的趨勢展望」為題，進行專題演講。

證交所表示，為提升上市公司財務健全、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息正確管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另自2023年起上市公司每年須擇一場次就受邀參加之法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

有興趣的投資人可至證交所網站「公告/活動-活動訊息」，查詢主題式業績發表會及產業講座相關詳細資訊。此次活動開放現場或線上參與，現場每場次限50人，自即日起開始報名。

今年證交所陸續舉辦多場主題式業績發表會，包含3月的「2025自行車產業投資論壇」主題式業績發表會，邀集巨大、拓凱、美利達及桂盟等四家公司；4月的「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會，於「Touch Taiwan」展期中，邀請志聖、錼創科技-KY創、蔚華科及帆宣等四家公司。

證交所 上市公司

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