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融程電第2季 EPS 1.19元 泓格0.53元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠融程電（3416）、泓格昨（5）日公布第2季財報，均受新台幣強升出現匯損而拖累獲利，融程電單季稅後純益9,458萬元，季減35.81%，年減30.35%，每股純益1.19元。泓格單季稅後純益3,417萬元，季減32%，年增26.46%，每股純益0.53元。

融程電第2季毛利率40.99%，季減0.8個百分點，年減0.56個百分點；營業利益1.7億元，季增2.41%，年增8.97%；營益率20.53%，季減0.21個百分點，年減0.53個百分點。

泓格第2季毛利率55.55%，季增2.38個百分點，年減0.82個百分點；營業利益5,228萬元，季減10.34%，年增69.63%；營益率17.84%，季減0.51個百分點，年增5.6個百分點；稅後純益3,417萬元，季減32%，年增26.46%。

融程電 毛利率

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