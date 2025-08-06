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華邦黯淡 連四季虧損

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

記憶體廠華邦（2344）昨（5）日第2季財報，單季虧損擴大至13.1億元，每股淨損0.29元，連續四季虧損，毛利率更降至22.7%，下探2020年首季以來低點；上半年稅後淨損擴大至24億元，每股淨損0.53元。

華邦預計今天下午舉行法說會，說明上季財報與展望。法人分析，4、5月DRAM市況仍低迷，加上新台幣強升，應是導致華邦上季續虧且虧損擴大的原因。

華邦第2季合併營收210.2億元，季增5.1%，年減2.2%；毛利率為22.7%，季減2.9個百分點，並較去年同期減少10.4個百分點；單季營業虧損擴大，營業淨損13億元；稅後淨損13.1億元，每股淨損0.29元，連虧四季。

累計華邦上半年營收410.1億元，年減1.4%；毛利率24.1%，較去年同期下滑6.4個百分點；營業淨損22.6億元，稅後淨損擴大至24億元，每股淨損0.53元。

據了解，第2季新台幣兌美元平均升值幅度逾10%，對記憶體業者以美元計價、以新台幣入帳的營運模式產生顯著侵蝕效果。法人指出，華邦第2季雖營收回升，但匯損與毛利結構惡化導致整體營益率轉負，加上費用基礎墊高，短期內仍承受壓力。

即便外在不確定性因素多，華邦仍持續推進製程與產能規劃。高雄廠聚焦開發16奈米先進製程，預計下半年進入送樣階段；台中廠方面，則依市場需求靈活調整投片與產能配置。

華邦上半年資本支出已逾20億元，全年預計投入54億元，其中超過七成將用於晶圓廠設備升級，展現公司對先進製程與長期競爭力的持續投入。

產品布局方面，華邦已量產1Gb至8Gb的LPDDR4系列產品，並積極擴展SLC NAND與DDR4等標準型記憶體產品線，因應工業、嵌入式與消費性應用的多元需求。

華邦在全球編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市場穩居領先地位，SLC NAND市占亦居前三大，公司表示，將持續聚焦車用、工控與物聯網等高成長應用領域，提升高階產品比重，強化市場差異化競爭力。

新台幣 快閃記憶體

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