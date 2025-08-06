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佳必琪2025年上半年 EPS 3.72元 網家-1.89元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

佳必琪（6197）昨（5）日公布第2季稅後純益2.55億元，季增28%，年減21%，為三季來最佳，每股純益（EPS）2.09元。

佳必琪累計今年上半年稅後純益4.54億元，年減18.9%，EPS為3.72元。

佳必琪昨天同時公告，董事會通過營運長張偉三晉任總經理兼任營運長。

【記者彭慧明／台北報導】網路家庭（8044）昨（ 5）日公布第2季稅後淨損2.22億元，較上季與去年同期擴大；每股稅後淨損1.10元。

網家累計今年上半年歸屬母公司淨損3.69億元，也較去年同期淨損1.81億元擴大，每股淨損1.89元。

值得注意的是，B2C電商毛利率表現，自去年上半年的10.3%下滑至今年上半年的9.8%，產品組合與價格競爭壓力續增。

EPS 佳必琪

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