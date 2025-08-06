弘塑2025年上半年 EPS 15.79元 瑞鼎9.56元

加權指數昨（5）日上漲281點，以23,660點作收，成交量約3,800億元。台股氣勢如虹，接近今年高點，成交量適度放量，顯示市場有機會往新高衝刺。對美關稅不確定性因素終於落幕，市場似乎以利空出盡解讀。

2025-08-06 01:39