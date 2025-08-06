信紘科第2季單季 EPS 3.42元

信紘科（6667）昨（5）日公布第2季稅後純益1.54億元，季增約0.82%，年增60.95%，每股純益3.42元。

累計今年上半年稅後純益3.12億元，年增73.5%，每股純益6.76元。受惠半導體客戶全球擴廠需求暢旺，帶動營運規模顯著放大，上半年與單季獲利雙創新高。

展望下半年，信紘科表示，主要客戶建廠計畫持續推進，在手訂單穩健，為全年營運提供強勁動能，法人看好，營收與獲利可望延續高檔表現。

進一步來看，信紘科上半年營運表現強勁，累計合併營收29.96億元，年增1.09倍，獲利能力方面，上半年合併毛利率21.5%，營業利益3.98億元，營益率13.3%，顯示公司在營收放大之際，獲利能力亦同步提升。

儘管第2季合併毛利率21.04%，較第1季的22.13%略有下滑，但營益率則從第1季的12.6%提升至13.9%，反映出公司在成本控管上有所成效。

法人分析，信紘科營運持續受惠於全球半導體產業的強勁景氣循環，特別是其來自晶圓代工龍頭客戶營收占比逾5成，在台灣、美國及日本等地的先進製程擴廠腳步不停歇，推升旗下廠務供應系統整合專案出貨暢旺，成為上半年營收與獲利爆發性成長關鍵。

此外，為順應永續製造趨勢，信紘科近年來也積極深化一站式（turnkey）綠色製程解決方案的布局，在製程廢液處理與機能水設備等領域的技術實力已獲得客戶肯定，預期相關業務將成為新的成長曲線。

法人看好，信紘科隨著客戶訂單能見度高，全年營收有望維持高雙位數成長，未來接單動能可望持續擴大，全年營運有望再繳出亮眼成績。