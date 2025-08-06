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jpp 7月營收月增3% 出貨暢旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（5）日公告7月營收3.11億元，月增3.6%、年增51.5%，再創新高，主要受惠來自AI伺服器機構件需求火熱，帶動產品出貨動能強勁。

jpp累計今年前七月營收19.7億元，年增54.7%，為同期新高。

jpp指出，上月營收攀頂原因來自AI伺服器機櫃、電源供應機構件、通用型伺服器機殼等主力產品出貨穩定放量，客戶建置資料中心進程持續推進，帶動訂單交付動能延續。

jpp進一步指出，值得關注的是，公司的BBU（電池備援模組）已完成開發與試產，即將量產，預期下半年將挹注更多營收貢獻。

此外，公司具備「少量客製化」與「一條龍製程整合」能力，可同時支援不同伺服器架構平台需求，並因應客戶時程彈性調整生產的計畫。

展望未來，jpp表示，隨著泰國逐漸成為AI供應鏈聚落，加上有稅率優勢，公司對今、明年的業績充滿信心，加上航太業務也逐漸擴大，訂單能見度愈來愈高，有信心達成全年營收與獲利雙創新高的目標。

AI 營收 伺服器

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