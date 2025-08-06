jpp 7月營收月增3% 出貨暢旺
航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（5）日公告7月營收3.11億元，月增3.6%、年增51.5%，再創新高，主要受惠來自AI伺服器機構件需求火熱，帶動產品出貨動能強勁。
jpp累計今年前七月營收19.7億元，年增54.7%，為同期新高。
jpp指出，上月營收攀頂原因來自AI伺服器機櫃、電源供應機構件、通用型伺服器機殼等主力產品出貨穩定放量，客戶建置資料中心進程持續推進，帶動訂單交付動能延續。
jpp進一步指出，值得關注的是，公司的BBU（電池備援模組）已完成開發與試產，即將量產，預期下半年將挹注更多營收貢獻。
此外，公司具備「少量客製化」與「一條龍製程整合」能力，可同時支援不同伺服器架構平台需求，並因應客戶時程彈性調整生產的計畫。
展望未來，jpp表示，隨著泰國逐漸成為AI供應鏈聚落，加上有稅率優勢，公司對今、明年的業績充滿信心，加上航太業務也逐漸擴大，訂單能見度愈來愈高，有信心達成全年營收與獲利雙創新高的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言