快訊

太平洋高壓來了！全台晴熱午後雷雨 明起酷暑飆38度以上高溫

志強7月合併營收年減3% 攻世足賽商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）進入傳統淡季，昨（5）日公布7月合併營收13.61億元，年減3%；前七月合併營收126.42億元、年增22.1%，續創同期新高。

志強表示，印尼新廠10月開始出貨，可望為第4季營運挹注新成長動能。

值得注意的是，由於明年世界盃足球賽事即將登場，品牌客戶最近已通知志強預留產能，預計12月起相關效應就會陸續發酵。而Adidas最新財報也顯示，對於今、明兩年足球鞋需求，抱持正向看待，Adidas熱賣產品F50足球鞋正是由志強生產。

志強指出，目前整體訂單能見度已看到第3季末，美國對等關稅對製鞋廠影響很小，只不過消費市場端出現觀望，但整體來看相對穩健；而隨著新台幣匯率回穩，預期第3季營運可望與去年同期持平。

足球 營收 台幣匯率

延伸閱讀

看關稅與232條款影響 金管會：保險業流動性無虞

裕日車、中華第2季獲利受關稅衝擊 裕日車總座改姚振祥接任

對等關稅雙方說法不一 日本官員將第9度訪美

洗產地關稅公定價40% 學者憂兩岸經貿成關稅談判癥結

相關新聞

就市論勢／製鞋、紡織族群 迎轉機

加權指數昨（5）日上漲281點，以23,660點作收，成交量約3,800億元。台股氣勢如虹，接近今年高點，成交量適度放量，顯示市場有機會往新高衝刺。對美關稅不確定性因素終於落幕，市場似乎以利空出盡解讀。

大摩唱旺 AI 鏈五強

摩根士丹利（大摩）證券在最新的「AI供應鏈」產業報告中指出，在相關CSP大廠相繼公布財報後，假設雲端業者資本支出比重上升...

CCL 雙雄7月營收創高

銅箔基板（CCL）廠7月營收報喜，台光電（2383）、台燿昨（5）日公布7月營收皆創新高，同步受惠AI伺服器所需高階材料...

00878謹慎配息 可長抱

美國白宮1日宣布對台灣課徵20%關稅，引發台股與匯市同步下挫，賴清德總統隨後出面緩頰，強調為「暫時性關稅」，雙方仍有談判...

宏碁資訊2025年上半年 EPS 7.71元

宏碁集團旗下宏碁資訊（6811）受惠於企業客戶雲端服務需求持續，帶動AI落地應用、資安強化專案需求成長，激勵今年上半年營...

華邦黯淡 連四季虧損

記憶體廠華邦（2344）昨（5）日第2季財報，單季虧損擴大至13.1億元，每股淨損0.29元，連續四季虧損，毛利率更降至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。