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正瀚7月營收年增5.9% 新品出貨攀升

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

農業生技大廠正瀚-創（6534）昨（5）日公布今年上半年財報及7月營收表現，該公司上半年受到匯損影響，稅後純益4.37億元，年減20.4%，每股純益（EPS）4.25元；7月營收5,072.2萬元、年增5.9%，創近年同期新高。

正瀚昨日董事會也通過2025年上半年度股利分派案，將配發現金股利0.5元，以昨日收盤價94元計，現金殖利率0.5%。

正瀚表示，該公司產品在美國、澳洲、加拿大及南美洲等全球主要農業大國需求持續成長，上半年營收12.74億元，成長3.9%，營收、毛利率略受新台幣兌換美元大幅升值影響，公司持有美元部位認列匯兌損失。

不過公司近年積極拓展市場、縮小淡旺季差距的新品開發策略逐漸展現成效，7月營收5,072萬元，年增5.97％，並創下近四年來的同期新高；累計前七月營收13.25億元，成長逾4%，隨著新品出貨穩定攀升，將可大幅提升下半年淡季的營運動能。

營收 農業生技

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