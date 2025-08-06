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大亞進擊無人機大單

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

大亞超導熱技術，搶無人機大單。大亞（1609）表示，該公司開發的「超導熱銅包鋁線（TD-CCAW）」，具備輕量、高導熱和長續航的優勢，將作為無人機的核心零組件。法人預期，大亞的超導熱銅包鋁線，將助攻合作夥伴雷虎、中光電等大廠奪單。

全球無人機市場正快速發展，大亞看好商機，近年積極布局無人機相關領域，並與專業馬達製造商共同導入量產製程，採用TD-CCAW超導熱銅包鋁線與自黏線技術，共同推動本土無人機供應鏈發展，更攜手亞洲無人機AI創新應用研發中心以及國內多家無人機指標性業者，如雷虎科技、中光電智能機器人等，一同搶攻無人機產業商機。

大亞指出，無人機和低軌衛星都是未來趨勢發展的新興產業，專門為無人機馬達所設計的「超導熱銅包鋁線（TD-CCAW）」已取得發明專利，主要特點為高效能及輕量化的設計，提供無人機馬達優越的飛行續航力，大幅延長整體滯空與飛行時間，是無人機應用決勝的關鍵優勢。

法人認為，日前國防部公告軍用商規無人機公開採購案，標案總預算規模上看500億元，將帶動無人機的需求，相關供應鏈有望受惠，其中大亞因長年深耕漆包線，並投入無人機相關線材的研發與生產，主要產品為「TD-CCAW超導熱銅包鋁線」，該產品具備輕量、高導熱和長續航的優勢，亦有望帶動線材需求。

無人機 中光電

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