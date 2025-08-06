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新光鋼第2季每股賺3.12元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

新光鋼（2031）昨（5）日董事會通過第2季財報，單季稅後純益10億元、單季每股稅後純益3.12元，獲利較首季呈現大躍進，擺脫虧損窘境，唯單季仍年減約31%。法人指出，隨著鋼鐵基本面逐步轉強，新光鋼後市不看淡。

新光鋼今年上半年營業收入96.4億元，營業毛利7.4億元，營業利益4.6億元，稅前盈餘擴大到8.2億元，上半年稅後純益6.6億元，每股純益2.07元。

至今年6月底新光鋼期末總資產309億元，期末總負債183億元，期末歸屬於母公司業主權益118億元。資產負債率穩健，有利營運抗壓與中長期策略推展。

法人表示，新光鋼公司治理到位，產銷持續走在正軌，集團聚焦政府前瞻計劃與綠能相關基建，面對台灣內需市場的剛性成長具備利基，隨政策釋出與基建資金挹注量能擴張，對鋼材需求形成實質支撐，新光鋼利基不斷。

基本面部分，第1季延續出貨動能，第2季訂單穩健，前波新台幣對美元升值，新光鋼帶來額外匯兌利益，營運表現正回升向上。

新光鋼多年投入屋頂型太陽能系統，自建發電大幅減碳，迄今累計相當於131座大安森林公園的碳吸收量，展現在ESG領域的深耕與績效，有助提升品牌競爭力與贏得政策加碼支持。

法人表示，新光鋼面臨全球鋼市供需波動與匯率起伏兩大風險。鋼鐵價格若下滑，再加上新台幣貶值空間有限，可能侵蝕毛利與匯兌收益。

新光鋼 新台幣

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