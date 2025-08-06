新光鋼第2季每股賺3.12元
新光鋼（2031）昨（5）日董事會通過第2季財報，單季稅後純益10億元、單季每股稅後純益3.12元，獲利較首季呈現大躍進，擺脫虧損窘境，唯單季仍年減約31%。法人指出，隨著鋼鐵基本面逐步轉強，新光鋼後市不看淡。
新光鋼今年上半年營業收入96.4億元，營業毛利7.4億元，營業利益4.6億元，稅前盈餘擴大到8.2億元，上半年稅後純益6.6億元，每股純益2.07元。
至今年6月底新光鋼期末總資產309億元，期末總負債183億元，期末歸屬於母公司業主權益118億元。資產負債率穩健，有利營運抗壓與中長期策略推展。
法人表示，新光鋼公司治理到位，產銷持續走在正軌，集團聚焦政府前瞻計劃與綠能相關基建，面對台灣內需市場的剛性成長具備利基，隨政策釋出與基建資金挹注量能擴張，對鋼材需求形成實質支撐，新光鋼利基不斷。
基本面部分，第1季延續出貨動能，第2季訂單穩健，前波新台幣對美元升值，新光鋼帶來額外匯兌利益，營運表現正回升向上。
新光鋼多年投入屋頂型太陽能系統，自建發電大幅減碳，迄今累計相當於131座大安森林公園的碳吸收量，展現在ESG領域的深耕與績效，有助提升品牌競爭力與贏得政策加碼支持。
法人表示，新光鋼面臨全球鋼市供需波動與匯率起伏兩大風險。鋼鐵價格若下滑，再加上新台幣貶值空間有限，可能侵蝕毛利與匯兌收益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言