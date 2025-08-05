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義隆電7月營收10.12億元 月增2.3%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
義隆電董事長葉儀晧。圖／本報資料照片
義隆電董事長葉儀晧。圖／本報資料照片

全球筆電市場重要觸控晶片領導廠商義隆電今日公布7月合併營收10.12億元，月增2.3%，年減7.9%。公司表示，進入旺季後，客戶仍維持正常的拉貨動能，惟受關稅政策不確定性影響，整體態度較往年更為謹慎。公司持續強化與 客戶的溝通，並靈活調整策略以穩定供應。

義隆電7月各產品線的內容如下，觸控板模組占43%，觸控螢幕晶片營收占26%， 指紋(FP)占11%，指向裝置(PST)占14%，微控制器營收佔 4%，其餘是關係企業 的營收占2%，觸控應用(包括生物辨識的應用)占當月合併營收的80%，非觸控營收則占20%。

義隆表示，第2季進入消費性電子的傳統旺季，儘管關稅政策變動為總體經濟帶來不確定性，受惠於庫存水位回歸健康，整體訂單與出貨仍維持穩定。短期內，客戶因應關稅政 策的不確定性，對出貨仍採較保守的規劃;本公司則彈性調整出貨節奏，並配合規劃生產需求，以因應未來可能出現的短單需求。

儘管市場仍有雜音，公司對企業換 機潮持續保持信心，並認為商務機種將最先受惠，目前公司商務機種的占比亦持續 穩健上升。同時，公司亦積極配合客戶拓展AI應用，推動AI功能導入新機種，並 與客戶共同規劃AI PC的未來發展。公司對筆記型電腦產業的長期成長前景保持 正向態度，未來也將持續深化與客戶的合作關係，攜手創造雙贏局面。

受到關稅政策與地緣政治影響，義隆電表示，儘管今年筆電市場面臨諸多挑戰，但品牌客戶與公司仍堅定投入AI PC 的共同發展，以因應未來技術演進與產業趨勢。隨著AI PC滲透率持續提升，有信心公司營運將同步成長，並藉由導入更多具備AI功能的晶片，與客戶共同掌握邊緣AI帶來的成長紅利。

AI 營收 觸控

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