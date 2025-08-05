瑞鼎第2季三大產品線出貨回升 本季展望轉趨保守

驅動IC大廠瑞鼎（3592）指出，第2季在大尺寸、AMOLED及車載工控三大應用出貨帶動下，整體營收較前一季微幅成長，儘管新台幣強勢升值對業績構成壓力，仍守住正向表現。展望本季，受上半年拉貨提前與中國大陸補貼趨緩等影響，市場需求轉向保守，營收恐續受匯率影響。

董事長黃裕國表示，大尺寸驅動IC方面，IT應用出現提前備貨潮，主要因應美國關稅不確定性，出貨動能增強，惟電視應用因客戶調整產能導致短期下滑，但整體仍呈正向。中小尺寸AMOLED驅動IC受益於穿戴裝置市場需求大增與應用拓展，手機出貨亦略有成長。至於車載與工控應用，TDDI新案量產持續推進，出貨穩定成長，惟第2季營收仍受匯率影響略為滑落。

進入本季，瑞鼎表示，由於部分客戶前期已提前備貨，加上中國大陸補貼政策效益趨緩，整體需求轉趨審慎。IT應用的大尺寸驅動IC需求將稍見收斂，不過電視應用在經歷一波產能調整後，有望逐步回升；中小尺寸AMOLED驅動IC在手機與穿戴市場需求變動不大，IT產品則看好有進一步成長空間。車載工控產品則可望延續穩定出貨節奏。

瑞鼎也提醒，新台幣匯率仍將是本季營收表現的重要干擾因素，將持續關注匯市變動對營運帶來的實質影響。