華邦電財報／第2季EPS -0.29元、連4季虧損 下半年展望受關注

記憶體大廠華邦電（2344）5日公布第2季財報，單季虧損持續擴大，並已連續四季陷入虧損。第2季合併營收為210.2億元，季增5.1%、年減2.2%；毛利率降至22.7%，較上季下滑2.9個百分點，年減幅達10.4個百分點。

在匯率與費用壓力夾擊下，單季營業淨損達13億元，稅後淨損13.1億元，每股稅後淨損為0.29元，虧損幅度較第1季進一步擴大。

累計今年上半年，華邦電合併營收達410.1億元，年減1.4%；毛利率為24.1%，年減6.4個百分點。營業淨損為22.6億元，稅後淨損達24億元，每股稅後淨損為0.53元。

法人指出，第2季新台幣對美元升值幅度逾10%，對記憶體業者以美元計價、台幣入帳的營運模式產生明顯衝擊，導致華邦即便營收回升，仍難抵匯損與毛利結構惡化的壓力，短期財報表現受限。

華邦電將於8月6日下午2時30分舉行2025年第2季線上法人說明會，外界關注公司將如何說明匯損來源與具體影響，並揭露下半年價格走勢、接單展望與成本控管對策。