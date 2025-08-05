中華電信Q2 EPS 1.31元 營收、獲利皆超越財測高標

中華電信今（5）日公布第二季財報，第二季合併營收567.3億元，較去年同期增加4.8%，營業淨利125.4億元、年增5.2%，EBITDA（息、稅、折舊攤銷前獲利）為225.8億元、年增3.5%，歸屬母公司業主淨利為101.7億元、年增3.5%，每股獲利1.31元。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信第二季續展亮眼成績，包含營業收入、營業利益、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘等各項財務指標，皆超越財測高標，本季營收更創下近十年同期新高，展現核心業務及ICT（資通訊）業務的強勁成長動能。儘管全球經濟不確定性與地緣政治風險升溫，以及數位轉型加速，財務表現再次印證中華電信擁有穩健的商業模式及掌握新興機會的實力。

總經理林榮賜表示，2025年第二季，中華電信持續穩居行動市場的領導地位，行動服務營收市占率與用戶市占率持續創新高。固網寬頻則受惠「速在必行3.0」方案推動，固網寬頻ARPU（每用戶貢獻度）穩健走揚，進一步帶動個人與家庭事業群多元整合服務表現亮眼，包含行固融合電路數、影視內容訂閱用戶數及資安解決方案訂購數皆顯著提升。

企業客戶事業群也展現強勁成長動能，ICT業務營收年增率達37%，林榮賜說，主因IDC、雲端、AIoT及5G企業專網等解決方案的市場需求持續不墜。國際事業群雖因專案性質導致短期營收波動，「我們仍然看到東南亞市場需求穩健，並已在越南與新加坡成功取得多項ICT合約。中華電信將持續聚焦於拓展高成長潛力的海外市場版圖，強化全球競爭力。」

展望未來，林榮賜表示，「我們對中華電信在人工智慧（AI）時代成為領先數位賦能者的策略充滿信心。從啟動多項重要海纜投資、擴展低軌衛星能量，到獲得MSCI ESG最高等級AAA評級及IDC榮獲多項國際獎項肯定，我們正積極打造面向未來的基礎建設，確保台灣與全球皆具備韌性、安全且智慧的連結能力。這些進展不僅鞏固我們的產業領導地位，也為股東創造永續且長遠的價值。」