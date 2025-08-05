愛普法說會／看旺下半年營運 總座洪志勳：營收有望逐季成長

記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）5日舉行第2季法說會，總經理洪志勳表示，在IoTRAM與S-SiCap需求持續帶動下，「營收有機會能夠逐季的成長」，並看好此趨勢延續至2026年。

針對毛利率展望，他指出，下半年仍將受到匯率、成本與產品組合影響而有波動，但公司「有信心回到一個正常的區間」。他也說明，S-SiCap與VHM毛利率將落在40%至50%區間，前者位於下半部、後者則落在上半部。

在AI與高效能運算應用（HPC）推動下，公司三大產品線皆有進展。IoTRAM方面，除了既有ApS RAM量產，公司也將針對邊緣AI導入新規格，以滿足應用需求；VHM聚焦產品專案執行與3D生態鏈經營；S-SiCap則專注於HPC與AI先進封裝需求，洪志勳強調，公司將「密切跟客戶合作，不管是在仲介層COWOS S、COWOS L以及遷入機板的應用的經營，以擴大整個應用面，還有我們的業績的增長。」

Interposer業務方面，洪志勳透露，目前每月出貨量已達近千片，下半年預期將逐月、逐季持續成長；其中IPC產品已進入量產，將成為S-SiCap主力貢獻來源；IPD則已與客戶與供應鏈合作，預計明年量產。

在穿戴式與HPC應用的wafer on wafer技術方面，董事長陳文良指出，公司持續開發相關產品，並與指標客戶合作，預計穿戴應用產品可望於明年底量產。他強調：「穿戴市場需要的是客製化的超低功耗、超小面積、高頻寬的記憶體，這正是愛普的優勢所在。」

針對美國8月起實施新關稅政策，副總經理薛澤遠表示，公司目前「對這個美國市場沒有直接的出貨」，客戶尚未明顯受影響。陳文良則補充，美國投資主要是為了更好服務當地客戶，「不是為了關稅」。

展望未來營收結構變化，陳文良表示，今年IPC明顯成長，明年將持續擴大，VHM亦將於明後年開始貢獻，整體而言，「IoTRAM的比例會下降，其他產品線比例會增加」。