新日興受匯率衝擊 創掛牌後首見單季虧損

受新台幣升值衝擊，軸承大廠新日興今天公布半年報，第2季歸屬母公司淨損新台幣8996萬元，較去年同期及今年第1季由盈轉虧，創下2007年底掛牌以來首見單季虧損，第2季每股稅後淨損0.49元。

新日興副總經理暨發言人卓聖桓今天表示，新日興第2季營收29.39億元，比第1季增加4.7%，虧損主要是匯率所致。卓聖桓說，第2季新台幣兌美元急升，新日興產品銷售主要以美元計價，換算回新台幣營收直接減少、毛利率下降，加上業外匯損，導致出現虧損。

卓聖桓表示，目前新台幣走勢回穩，新日興第3季受匯率干擾可望降低。

新日興累積今年上半年歸屬母公司淨利1.25億元，較去年同期大幅縮水82.7%，每股稅後純益0.64元。

市場盛傳蘋果正規劃推出摺疊iPhone手機，最快2026年問世，新日興為蘋果重要軸承供應商，原本提供筆記型電腦和無線耳機外盒的軸承，雙方合作有望延伸到摺疊手機。