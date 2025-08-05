安碁資訊營收／7月年增8.6% 攜手金融業共構跨國雲端資安防線

宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）5日公布今年7月營收為1.94億元，月減13.26%、但年增8.76%；累計安碁資訊今年前七個月營收達13.08億元、年增12.78%。

安碁資訊表示，當金融產業邁向雲端轉型的關鍵階段，為追求營運效能與市場競爭力，積極導入雲端服務，為推動創新數位服務，提升客戶體驗，重新規劃最適化的雲端架構，並展開從地端移至雲端環境的布署，也從集中式雲端架構轉向分散式設計，如何確保資料安全、強化即時維運與監控機制，整合各項雲端部署策略，成為金融業提升營運韌性、落實風險控管的關鍵課題。

安碁資訊總經理吳乙南指出，金融業在上雲過程中常採分階段導入，多雲與混合雲架構擁有靈活、彈性以及隨取即用的優勢，但在雲端環境中，資料從地端遷移至混合或多雲不同環境中運作，使得合規稽核作業變得更為繁瑣與複雜，考驗金融機構在符規的治理能力。

吳乙南分析，各自不同的雲端平台使得資安事件難以整合，造成權限和帳號管理混亂，日誌紀錄又分散在不同系統，不僅難以集中管理，還需要相當的技術能力和經驗，使得雲端資安監控、維運管理與安全策略的制定變得更加困難不易。唯有建構具備可驗證性、符合法規要求，且能持續優化管理效能的資安治理架構，才能有效支撐企業在變動快速的雲端環境中，提升營運韌性與風險應變能力。

吳乙南說，在多雲與混合雲端架構下，網路異常行為與潛在威脅難以即時掌控，若缺乏雲地整合監控與即時應變能力，不但延誤異常事件處理，還造成資安風險與營運損失。因此，金融產業上雲的過程中，為確保服務不中斷，強化營運韌性與維護品牌商譽至關重要。

吳乙南強調，因應企業從地端往雲端搬遷的需求，整合子公司宏碁雲架構的雲端技術與顧問能力，聚焦在雲地整合資安管理、雲端監控與即時應變能力、導入資安健檢與雲端風險評估機制、持續驗證資安防護有效性⋯等關鍵技術，透過POC實戰經驗與業界案例，提供具體可行的安全防護解決方案。

隨著金融業邁向數位轉型與國際業務的擴展，跨境服務成為企業布局全球市場的競爭動能。安碁資訊洞察金融機構在上雲過程中面臨的資訊安全挑戰，提供量身打造的雲端資安解決方案，協助客戶在多國法規環境下，建構兼顧合規性與彈性的資安治理體系。同時，透過強化雲端環境資安防護力，守護金融機構的數位資產，以利提升營運韌性，厚植國際市場競爭力，打造符合未來趨勢的全球化資安布局。