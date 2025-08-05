智邦營收／7月229億元、月減6.3% 連兩個月破200億元

網通大廠智邦（2345）5日公布7月營收229.9億元，相比6月245.43億元的單月歷史新高水準，月減6.3%，創單月次高，歷史同期新高，單月營收連兩個月突破200億元。

智邦7月營收年增163.4%，累計前7月營收1,263.5億元，年增143%。

法人表示，AI需求持續成長，6月部分客戶因關稅拉貨推升單月營收衝高，7月表現也不差，創下歷史次高。

今日起至8月6日開放運算計劃亞太區年度峰會2025（OCP APAC Summit 2025）在台灣舉行，智邦及旗下EdgeCore積極參與，並展出為AI推理及資料中心橫向擴展而建置的開放式模組化基礎設施，智邦看好隨著人工智慧加速採用加上推理成為新的前沿技術，資料中心需要更容易部署、更容易擴展，同時可以將運算網路及電源、營運效率相結合的基礎建設，智邦打造為AI而生的整體解決方案。

營運表現亮眼也刺激智邦股價持續向上，智邦今日股價走高，一舉突破900元大關，最高來到930元，終場上漲16元，收901元，再創歷史新高。