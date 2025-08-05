創意營收／7月年減逾兩成 第3季拚Turnkey雙位數成長帶動回升
特殊應用IC（ASIC）設計大廠創意（3443）5日公布7月營收，單月合併營收為22.33億元，較上月下滑7.7%，年減幅達23.1%。
創意表示，7月營收結構中，晶圓產品（Turnkey）為最大宗，占整體營收67%、達14.87億元，委託設計服務（NRE）則為7.24億元，占32%；其他項目為2,164萬元，占比1%。累計今年前7月營收為153.6億元，較去年同期小幅年增0.3%。
創意於1日法說會釋出正向展望，總經理戴尚義指出，第3季營收將明顯季增，主要動能來自量產出貨放量，預估Turnkey業務將呈現雙位數成長，NRE則可能下滑雙位數百分比，整體毛利率將因組合轉變而下滑數個百分點。
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