融程電財報／上半年EPS 3.04元毛利率達41% 營收、營業利益雙創新高

工業電腦廠商融程電（3416）5日公告2025年第2季經會計師核閱後合併財報，第2季營收為新台幣8.27億元，季增3.3%，年增11.7%，創單季同期新高。第2季毛利率超過40%水準，營業利益達1.7億元，季增2.2%，年增8.9%，稅後淨利達0.95億元，稅後EPS達1.19元。累計上半年合併營收為新台幣16.28億元，毛利率為41.4%，稅後淨利為2.43億元，稅後EPS為3.04元，上半年營收、營業利益改寫歷史新高。

深耕大型客戶客製化的國防解決方案，聚焦邊緣AI和機器人GCS平台產業趨勢，全球供應鏈彈性布局與強化全球在地化市場競爭力，在邊緣AI computer、國防軍工應用雙引擎帶動下擴展全球產業鏈，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣運算電腦 (edge computer) 整體解決方案的技術和應用產品，全年毛利率維持高檔水準。

展望後市，持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。