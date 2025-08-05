匯損侵蝕獲利…愛普第2季每股虧損3.36元 期待下半年回溫

愛普*（6531）今（5）日召開法說會，公布第2季財報，第2季營收13.29億元，年增40.63%， 第2季毛利率42%，季減約4個百分點，主要受台幣升值影響毛利率2.8個百分點，其餘1.2個百分點的毛利率下降主要來自於各產品線銷售組合變化。單季虧損5.46億元，每股虧損3.36元，上半年稅後虧損2.14億元，每股虧損1.32元。

愛普表示，第二季受到新台幣對美元大幅升值的影響，業外匯兌產生損失約9.8億元，主要來自於愛普在6月底所持有約2.2億美元淨資產部位所產生的帳面評價損失，以致稅後純益轉為虧損。

IoTRAM產品線營收延續前季成長趨勢，QoQ增加了28%，YoY更增加了31%，IoTRAM™一直以來是愛普營收的主軸，本季在通訊模組、穿戴裝置及影像與其他這三大IoT應用領域的營收，都有雙位數百分比的成長；今年更推出了新世代規格，也就是ApSRAM，不僅提供了數倍於目前產品的頻寬，滿足了客戶對效能的渴求，並且功耗上也降低了數倍，目前已經獲得多個客戶的採用，ApSRAM™預計今年年底進入量產，在明年會對營收有貢獻。

S-SiCap產品線營收佔比自上季的7%提升至13%，金額為1.7億元，QoQ增加158%，YoY則增加210%，對營收有明顯的挹注，成為另一股營收增長的強勁動能。愛普表示目前客戶積極下單，隨著IPC量產專案數的累積，持續穩定放量生產，今年S-SiCap™產品線的營收有望逐季成長。

VHM產品線營收貢獻佔比與前季相當，今年重點專注在主流應用的產品實現。與客戶合作的第一個針對Edge AI應用的多層堆疊架構產品已經定案，將於下半年開始執行。VHM™產品開發到量產需要2～3年的時間，為中期發展之重要推力。

延續上半年成長趨勢，預期愛普下半年業績將會有顯著增長。雖然總體經濟仍有許多不確定性，包括美國高科技的管制以及關稅戰，特別是匯率的變動風險，都讓經營環境增添許多變數。愛普正面看待後續產品發展及專案進度，在S-SiCap的IPC業績大幅成長，以及IoTRAM市場需求擴大的帶動下，業績成長樂觀可期。