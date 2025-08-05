聽新聞
0:00 / 0:00
鴻海營收／7月年增7.25%、前七個月年增17.62% 均創同期新高
鴻海（2317）5日公布 2025 年 7 月營收為6,139 億元，月增 13.63%，年增 7.25%， 為歷年同期最高。今年累計前7月營收為 4.05兆元，年增 17.62%，為歷年同期最高。
展望第3季，鴻海表示，雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，且 ICT 產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，展望第3季整體營運將會有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。
鴻海7月營收6,139 億元，月增 13.63%。其中，「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」上月相比呈強勁成長，「元件及其他產品類別」呈顯著成長，「雲端網路產品類別」則約略持平。
鴻海7月營收，年增 7.25%。 其中，「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長，「電腦終端產品類別」呈約略持平，「元件及其他產品類別」與「消費智能產品類別」與去年同期相比則呈現約略衰退。
鴻海2025 年前 7 月累計營收為 4.05 兆元，年增 17.62%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長、「電腦終端產品類別」表現顯著成長，「消費智能產品類別」則表現約略持平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言