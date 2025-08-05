鴻海營收／7月年增7.25%、前七個月年增17.62% 均創同期新高

鴻海（2317）5日公布 2025 年 7 月營收為6,139 億元，月增 13.63%，年增 7.25%， 為歷年同期最高。今年累計前7月營收為 4.05兆元，年增 17.62%，為歷年同期最高。

展望第3季，鴻海表示，雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，且 ICT 產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，展望第3季整體營運將會有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。

鴻海7月營收6,139 億元，月增 13.63%。其中，「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」上月相比呈強勁成長，「元件及其他產品類別」呈顯著成長，「雲端網路產品類別」則約略持平。

鴻海7月營收，年增 7.25%。 其中，「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長，「電腦終端產品類別」呈約略持平，「元件及其他產品類別」與「消費智能產品類別」與去年同期相比則呈現約略衰退。

鴻海2025 年前 7 月累計營收為 4.05 兆元，年增 17.62%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長、「電腦終端產品類別」表現顯著成長，「消費智能產品類別」則表現約略持平。