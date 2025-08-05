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AES營收／7月13.4億元創單月歷史次高 第3季營運審慎樂觀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組股王AES-KY（6781）及母公司新普（6121）5日公布今年7月營收，其中，AES單月業績為13.44億元，月增0.14%、年增84.16%，創單月歷史次高、同期新高紀錄，展望後市，AES持續看好BBU成長動能，惟輕型電動車（LEV）業務需求雖回溫，但受匯率影響不小，儘管如此，在BBU成長下，AES對第3季營運仍「審慎樂觀」，看好營收將優於上季。

累計AES今年前七個月營收達87.54億元、年增67.99%。

展望今年營運，AES指出，資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能，公司在此市場的新客戶取得具體進展，預期今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將逐步提升。

在新普方面，今年7月營收為63.26億元，月增0.02%、但年減0.58%；累計新普今年前七個月營收達443.3億元、年增3.23%。

展望後市，新普預估今年IT及非IT產品銷售均有機會較去年增長，2025年對新事業發展仍樂觀看待。

由於AES BBU業務成長動能明確，新普持續看多非IT業務今年成長性，但在IT業務方面，法人預估，由於NB產業上半年已提前大量拉貨至美國市場，以及下半年仍有關稅不確定性因素干擾，目前PC品牌商多看淡下半年出貨動能，在此情況下，不利新普NB業務成長性。

新普 營收 AES-KY

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