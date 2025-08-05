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台達電股價632元創歷史新高 主要是這個題材發酵了

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台達電。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
台達電。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影

台股5日開高收高，終場大漲281點、收23,660點，再攀波段高峰。盤面上，台達電（2308）由於受惠電供升規題材的持續發酵，在買盤積極進駐下，拉動股價勢盛，大漲39元、收632元，創下歷史新高紀錄。

電源供應器大廠台達電，由於受惠電源架構將在未來幾年出現升級，大幅帶動內涵價值提升，成為AI伺服器迭代下的主要受惠者。特別是電源櫃的出現，更可提升系統能源效率4到5個百分點至92%以上，成為未來伺服器升規的焦點。

法人指出，台達電的HVDC電源櫃設計，每櫃可支援0.8-1.0MW的IT機櫃耗電量，有望自2026年起獲得採用；而輝達（NVIDIA）則已宣布將自2027年開始導入800V HVDC架構，使得HVDC成為電供產業的耀眼新星。

事實上，HVDC已成為推升台達電股價的重要題材與關鍵催化劑，近來各外資對台達電的報告中，均有不少論述。如高盛證券認為，HVDC已成為海外投資人關注的焦點，並是推動台達電未來營運的重要驅動力。

台達電 伺服器

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