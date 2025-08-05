快訊

沈玉琳住院8天「病因不明」 傳老婆芽芽將與主治醫師開記者會

整理包／普發現金一萬來了？預習領取資格、入帳方式 可能發放時間曝光

高雄警凌晨「分隔島拔香菇」是誰下令？員警給答案

群電財報／第2季EPS 1.17元 AI需求旺、看好下半年動能

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源大廠群電（6412）5日公布上季財報，受惠伺服器電源、電競筆電電源需求，單季營收91.3億元，季增8.2%。惟受不利匯率影響，營業利益降至5.59億元，季減2.7%。雖本業表現略有下滑，然業外收入優於上季，每股純益1.17元，季增15.8%。累計上半年每股純益2.17元。

群電今日同步公布7月合併營收29.09億元，月減6.9%，年減9.4%。累計今年前七月合併營收204.81億元，年增1.6%。

展望下半年營運，公司表示，目前整體市況能見度仍偏低，部分客戶因應對美關稅提前拉貨，因此下半年整體PC及消費性電子產業景氣可能僅是持平，旺季不旺機率很高。公司將持續透過靈活調度生產基地，提升供應鏈彈性，並強化品質與交期穩定性，以鞏固主要產品線的訂單動能。

公司表示，上季伺服器電源、電競筆電電源需求均較上季有明顯提升，加上智慧低碳整合平台營收規模持續擴大，帶動公司整體營收向上。惟本季新台幣兌美元升值逾6%，對營收與毛利率均帶來壓力，進而使本業獲利較上季小幅下滑。

相對於non-AI 市場展望保守，群電表示，AI相關產品需求旺，近期公司收到很多High Power/AI 伺服器/Telecom 電源的RFQ，新專案將會在下半年逐漸展開。先前布局的3-5KW AI High Power/伺服器電源新產品則已在6月份順利放量，出貨動能將延續至下半年，而66KW powershelf 產品目前在客戶端測試順利，有機會本季量產。另外，公司與美系網路科技大廠的新產品開發合作也漸入佳境，明年營收有望倍數成長。

在智慧低碳整合平台業務方面，群電表示，該業務目前比較不受關稅和匯率影響，獲利率也優於公司平均公司今年接連拿下多個生技醫療、商用及辦公類智慧建築標案，預計到第3季底在手專案總金額可超過60億元，且目前仍有數個大型標案積極進行中，若順利取得，第4季在手專案金額有望再創新高。

公司預期，該業務全年營收可望達30億元，年成長四成，全年營收比重約為上半年30%、下半年70%，成長趨勢明確，且展望明年仍具續航動能。 

營收 群電 電競筆電

延伸閱讀

定穎法說會／總座：沒有客戶要求供應鏈一起負擔對等關稅

年減碳逾500公噸 新竹市推低碳計畫最高補助20萬

華研2025年上半年EPS 6.31元 業外亮眼

京城銀2025年前七月EPS 1.86元

相關新聞

台達電股價632元創歷史新高 主要是這個題材發酵了

台股5日開高收高，終場大漲281點、收23,660點，再攀波段高峰。盤面上，台達電（2308）由於受惠電供升規題材的持續...

鴻海營收／7月年增7.25%、前七個月年增17.62% 均創同期新高

鴻海（2317）5日公布 2025 年 7 月營收為6,139 億元，月增 13.63%，年增 7.25%， 為歷年同期...

匯損侵蝕獲利…愛普第2季每股虧損3.36元 期待下半年回溫

愛普*（6531）今（5）日召開法說會，公布第2季財報，第2季營收13.29億元，年增40.63%， 第2季毛利率42%...

台光電營收／受惠AI伺服器成長 7月逾83億元再創新高

台光電（2383）5日公布7月營收83億7,249萬元，再創新高，月增4.2%，年增44.81%，公司說明，受惠AI伺服...

鴻海、台達電、奇鋐、台光電等各擁題材領軍 這幾檔AI股飆天價

台股5日開高走高，盤中上漲逾200點，電子股吸金力強占大盤成交比重逾7成，電腦週邊、電子組件、其他電子等類股盤中漲幅逾2...

燦坤結盟國寶攻寵物生態圈

燦坤（2430）鎖定寵物商機，與國寶集團結盟擴大寵物生態圈。燦坤行銷暨開發長李經緯指出，國內寵物市場潛力大，公司推出「燦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。