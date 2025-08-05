群電財報／第2季EPS 1.17元 AI需求旺、看好下半年動能

電源大廠群電（6412）5日公布上季財報，受惠伺服器電源、電競筆電電源需求，單季營收91.3億元，季增8.2%。惟受不利匯率影響，營業利益降至5.59億元，季減2.7%。雖本業表現略有下滑，然業外收入優於上季，每股純益1.17元，季增15.8%。累計上半年每股純益2.17元。

群電今日同步公布7月合併營收29.09億元，月減6.9%，年減9.4%。累計今年前七月合併營收204.81億元，年增1.6%。

展望下半年營運，公司表示，目前整體市況能見度仍偏低，部分客戶因應對美關稅提前拉貨，因此下半年整體PC及消費性電子產業景氣可能僅是持平，旺季不旺機率很高。公司將持續透過靈活調度生產基地，提升供應鏈彈性，並強化品質與交期穩定性，以鞏固主要產品線的訂單動能。

公司表示，上季伺服器電源、電競筆電電源需求均較上季有明顯提升，加上智慧低碳整合平台營收規模持續擴大，帶動公司整體營收向上。惟本季新台幣兌美元升值逾6%，對營收與毛利率均帶來壓力，進而使本業獲利較上季小幅下滑。

相對於non-AI 市場展望保守，群電表示，AI相關產品需求旺，近期公司收到很多High Power/AI 伺服器/Telecom 電源的RFQ，新專案將會在下半年逐漸展開。先前布局的3-5KW AI High Power/伺服器電源新產品則已在6月份順利放量，出貨動能將延續至下半年，而66KW powershelf 產品目前在客戶端測試順利，有機會本季量產。另外，公司與美系網路科技大廠的新產品開發合作也漸入佳境，明年營收有望倍數成長。

在智慧低碳整合平台業務方面，群電表示，該業務目前比較不受關稅和匯率影響，獲利率也優於公司平均公司今年接連拿下多個生技醫療、商用及辦公類智慧建築標案，預計到第3季底在手專案總金額可超過60億元，且目前仍有數個大型標案積極進行中，若順利取得，第4季在手專案金額有望再創新高。

公司預期，該業務全年營收可望達30億元，年成長四成，全年營收比重約為上半年30%、下半年70%，成長趨勢明確，且展望明年仍具續航動能。