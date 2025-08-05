群電上半年獲利年減45% 積極朝AI應用轉型升級

電源供應器大廠群電今天公布半年報，上半年每股稅後純益2.17元，較去年同期縮水45.2%。展望下半年，群電保守看待傳統PC及消費性電子景氣可能旺季不旺，將全力升級轉型AI伺服器與高功率電源（High Power）等高階產品市場。

受惠關稅提前拉貨效應，群電第2季營收新台幣91.3億元，季增8.2%，較去年同期成長2.6%。受到新台幣升值影響，群電第2季本業營業利益降至5.59億元，季減2.7%；由於業外收入優於第1季，群電第2季歸屬母公司淨利4.67億元，季增16%，但年減48.8%，單季每股純益1.17元。

群電上半年歸屬母公司淨利8.7億元，較去年同期縮水45.4%，每股稅後純益2.17元。

群電表示，第2季伺服器電源、電競筆電電源需求均較第1季有明顯提升，加上智慧低碳整合平台營收規模持續擴大，帶動整體營收向上；惟第2季新台幣兌美元升值逾6%，對營收與毛利率均帶來壓力。

展望下半年，群電表示，目前整體市況能見度仍偏低，部分客戶第2季因應對美關稅提前拉貨，因此下半年整體PC及消費性電子產業景氣可能僅是持平，旺季不旺的機率很高。群電今天公布7月營收29.09億元，月減6.8%，年減9.36%，創下近5個月新低。

群電指出，目前市場出現分歧，非AI市場展望保守，但AI相關產品需求強勁，將全力朝向AI應用轉型升級。群電近期收到很多高功率電源、AI伺服器和電信設備電源的RFQ（詢價單），新專案將會在下半年逐漸展開。

群電表示，之前布局3KW至5KW的AI High Power伺服器電源新品，已在6月順利放量；而66KWPowershelf（機架式電源） 產品目前在客戶端測試順利，有機會第3季量產。另外，與美系網路科技大廠的新產品開發合作也漸入佳境，明年開始營收有望倍數成長。