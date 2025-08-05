關稅只是過渡階段 AI產業才是長期決勝關鍵

各國關稅陸續敲定，關稅議題幾乎確定近尾聲，「鉅亨買基金」認為，不確定因素進一步消除，投資人關注焦點可望重回基本面。在人工智慧（AI）成為全球下一波科技與資本紅利的主戰場下，宜把握市場震盪之際，伺機布局台股基金的良機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，各國關稅協商大致告一段落，美國身為主導談判者，是最大贏家。市場焦點將逐漸回歸基本面，特別是美國經濟與企業獲利狀況。回顧美國股市的歷史結構，企業獲利增長才是推動股市長期表現的真正動力，占總報酬貢獻度超過九成；相比之下，估值變動的影響有限。顯示投資人不應被短期政策情緒牽動，更應關注產業發展與企業競爭力。

此外，張榮仁指出，除了美國，台灣也將因AI浪潮受惠。隨著AI技術快速演進，全球資本正加速湧入相關產業，尤其是美國四大科技巨頭（Google、Meta、微軟與亞馬遜）2024年在AI基礎建設上的資本支出總額達2,380億美元，預估至2026年將擴大至3,780億美元，成長近六成。台灣在半導體、伺服器、網通設備等AI核心供應鏈中占有一席之地，具備關鍵零組件的全球競爭優勢，即便面對高稅率，仍可望受惠於這波產業動能。

儘管台灣尚未進入最終協議階段，稅率僅屬暫定，仍保有進一步磋商與下調的機會。張榮仁認為，相較於日本與韓國，透過談判及提出巨額投資承諾分別換取15%的優惠稅率，台灣若能比照日韓模式提出具吸引力的合作方案，未來有望爭取相同待遇。市場應聚焦在政策背後所代表的協商空間，而非現階段的稅率本身。

整體來看，關稅問題只是過渡階段，AI產業才是長期決勝關鍵。台灣作為全球科技供應鏈核心，有望站穩全球AI投資紅利第一排。張榮仁建議投資人聚焦具競爭優勢的AI產業，鎖定半導體、資料中心設備等關鍵領域的基金，趁市場震盪機會伺機布局，把握在全球資本轉向新科技時代中搶得先機。