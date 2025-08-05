鴻海、台達電、奇鋐、台光電等各擁題材領軍 這幾檔AI股飆天價

台股5日開高走高，盤中上漲逾200點，電子股吸金力強占大盤成交比重逾7成，電腦週邊、電子組件、其他電子等類股盤中漲幅逾2%，漲勢相對搶眼，領頭羊主要是由AI股擔綱，在鴻海（2317）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、台光電（2383）等各擁題材領軍下，台達電、奇鋐、川湖（2059）等寫下歷史新高，台光電則是追平先前的天價記錄，光寶科（2301）亮燈漲停，神達（3706）、建準（2421）大漲。

台股早盤以23,498.4點開高，上漲119.46點，盤中一度拉升至23,646.09點，上漲267.15點，權王台積電（2330）以1,145元開高後一度拉升至1,150元，盤中維持漲勢；鴻海開高後一度衝達185元，為今年1月9日以來的新高價，AI股也在各擁題材下成為盤面上的亮點。

鴻海大動作鎖定AI資料中心搶先機，代子公司公告處分位在美國俄亥俄州（FOH）的廠房與土地；據供應鏈人士透露，FOH資產處分目的在活化俄州Lordstown廠區資產，聚焦AI資料中心，特別是模組化架構布局，延續與東元策略聯盟，因應美國強勁人工智慧（AI）需求，加速AI Server與資料中心建置。

輝達（Nvidia）因應AI算力大進化，功率需求飆升，啟動「電力大革命」，將把AI伺服器晶片輸出電壓從目前的54V大幅拉高至800V，同時揭露18家合作夥伴，台廠有台達電、光寶科兩家業者入列。

鴻海早盤以182元開出後一度拉升至185元，漲幅2.77%，為今年1月9日以來的新高價，盤中漲幅2.5%；台達電以600元開出，突破600元關卡，一度衝達632元，寫下歷史新高價，盤中漲幅逾6%；光寶科也大漲，以125元開出，一度拉升到漲停133.5元，創2023年9月以來的波段高點。

散熱股也受到激勵，奇鋐以975元開高，盤中衝達995元，創歷史新高價，蓄勢挑戰散熱族群「第二千金」寶座，盤中漲幅近5%；建準早盤以115.5元開高後一度衝達漲停125元，改寫2024年4月下旬以來波段新高，盤中漲幅逾5%。

台光電以1,140元開出，一度拉升至1,165元，近平歷史高價，盤中漲幅1.8%；川湖以2,650元開高後一度衝達漲停2,860元，創下歷史新高，盤中漲幅逾5%；另外，老AI股的緯創、緯穎、廣達也是上漲；另外，神達則是爆量上漲，盤中成交量及成交值都是第一名，盤中漲幅逾8%。