大摩點讚 大調目標價 奇鋐盤中挑戰成台股第20千金

奇鋐（3017）5日開高走高，以975元開出，盤中一度衝至995元，挑戰千金行列，有望成為台股第20千金，摩根士丹利（大摩）於最新報告中指出，受惠AI暢旺，液冷設計的明顯升級，以及在產品上市時程與量產交付方面的穩定表現，將持續推動奇鋐在2025至 2027年的獲利成長，評等方面維持「優於大盤」，目標價由880元上調至1150元，調幅達3成。

大摩指出，普遍預期下輝達（NVIDIA）與 ASIC AI 伺服器機架將進一步採用液冷技術，但大多數人僅將其應用範圍侷限於運算板（如 GPU 與 CPU）。然而，根據調查顯示，冷板模組設計正延伸至交換器托盤及運算板上的周邊子模組，例如電源供應板與記憶體模組。

大摩指出，冷板模組的覆蓋面積將擴大，且每個機架的QD使用數量將上升，從目前 GB300、Vera-Rubin 平台，以及 亞馬遜（AWS） Trainium 2.5 / 3 伺服器機架的設計來看，同樣可以看出相同趨勢。

大摩預期，奇鋐將在新一代 AI 伺服器機架專案中持續主導冷板模組的供應，這得益於其快速的產品上市交付能力。因此分別上調其 2025、2026 及 2027 年的盈餘預估7%、12% 和 13%，隨著產品線前景明確、產品組合持續朝有利方向轉變，未來展望樂觀。